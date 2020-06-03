Артист рассказал о самочувствии после просьбы о помощи

Михаил Боярский, внешний вид которого обеспокоил общественность, поделился подробностями своего состояния. Народный артист заверил, что поводов для волнения нет.

"У меня все хорошо, здоров", – сказал журналистам актер. Насчет своего резкого похудения он высказался, что это не имеет никакого значения, к тому же исполнитель роли Д'Артаньяна давно не смотрелся в зеркало.

Боярский рассказал сайту "Комсомольская правда", что сейчас проводит время в изоляции на даче вместе со своей семьей. За город артист уехал еще два месяца назад. Во время карантина популярный актер активно общается с соседом по даче Иваном Краско.

Несколько дней назад в "Инстаграм" появилось видеообращение Боярского: певец просил помочь сыновьям своего коллеги, которым поставили смертельный диагноз.

Поклонники Боярского обратили внимание на его внешний вид – в комментариях заметили, что 70-летний певец очень изменился и теперь выглядит болезненно: сильно похудел, а под глазами появились мешки.

"Даааа, пить надо меньше", "Не узнал Боярского, он сам-то здоров?", "Кожа да кости", – написали под постом (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Михаил Боярский сдал тест на коронавирус.