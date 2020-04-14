Артист поехал в больницу после вестей о заражении нескольких коллег

Михаил Боярский рассказал, что сдал тест на коронавирус после концерта "Мы вместе". Напомним, ранее выяснилось, что у нескольких человек, которые участвовали в подготовке шоу, подтвердился COVID-19.

По словам Боярского, он отправился в больницу сразу, как узнал, что "там какие-то проблемы". Результат теста, к счастью, был отрицательным, рассказал он в беседе с RT.

Концерт прошел в пустом зале Большого театра в субботу, 11 апреля. Его посвятили медикам и волонтерам, которые борются с пандемией коронавируса. В шоу участвовали многие звезды: Тамара Гвердцители, Александр Петров, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов и другие.

Ранее артистов всполошили новости о госпитализации Льва Лещенко. В больнице также оказалась и Надежда Бабкина. По словам ее представителя, коронавируса у певицы нет, ее лечат от пневмонии, врачи дают хороший прогноз. Однако СМИ сегодня со ссылкой на собственные источники писали, что Бабкина не в состоянии говорить и самостоятельно есть.