Музыкант поделился своим мнением насчет слухов о разладе в звездной семье

Музыкант Евгений Кемеровский рассказал, в каких отношениях он с Аллой Пугачевой. Также шансонье дал свой комментарий по поводу слухов о возможном разводе Примадонны и Максима Галкина.

Евгений Иванович пояснил, что с Аллой Борисовной они познакомились на "Рождественских встречах". В тот день Кемеровский исполнял песню Пугачевой "Уж сколько их упало в эту бездну". По мнению артиста, тогда он неплохо спел, но они почему-то все же не подружились со звездой. Музыкант назвал Примадонну "великой женщиной и певицей". Он также подчеркнул, что она вправе выбирать, с кем дружить.

Также шансонье спросили, что он думает по поводу периодически возникающих слухов о личной жизни знаменитой певицы. Вопрос о возможном расставании Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным вывел Евгения Кемеровского из себя. Артист возмутился, почему именно у него спрашивают такое. Мол. это некорректно и нужно подобные вопросы задавать родным звездной пары, пишет "Собеседник".

Недавно слухи о возможном разводе Пугачевой и Галкина прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, Примадонна не откажется от роскошной жизни с юмористом. Также критик добавил, что Максим подарил Алле Борисовне ту роскошную жизнь, о которой она всегда мечтала.