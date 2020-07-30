Спортсмен поднимал руку на супругу даже во время беременности

Александр Кержаков и его жена развелись около года назад. Для футболиста этот был уже третий развод. В своей книге Милана Тюльпанова решила подробно рассказать об изменах и избиениях бывшего игрока сборной России по футболу.

По словам экс-супруги, Александр регулярно поднимал на нее руку. Впервые он это сделал, когда жена нашла в его телефоне доказательства измен. По словам блондинки, она даже не успела до конца задать вопрос об изменах, поскольку Кержаков ударил ее по голове, из-за чего Милана упала лицом на кафельный пол.

"Муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы. У меня началась истерика, я попыталась подняться, снова толчок – и я головой ударилась об угол чемодана", – вспомнила она.

Для Миланы такое поведение мужа стало шоком. Ей было страшно, она "захлебывалась слезами". На тот момент жена решила не подавать на развод, ведь узнала, что беременна, уточняет StarHit. Однако даже это не уберегло хрупкую девушку от рукоприкладства.

К слову, дела у бывшего мужа Тюльпановой идут не очень хорошо. Стало известно, что Кержаков распродает дорогое имущество, так как задолжал другой бывшей жене несколько миллионов рублей.