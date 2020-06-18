Известный футболист лишится автомобиля

Александр Кержаков задолжал своей бывшей жене несколько миллионов рублей. Из-за долгов машину спортсмена выставят на торги. Об этом сообщили СМИ.

Внедорожник футболиста, по некоторым данным, стоит больше 2,3 млн руб., хотя даже эта сумма не покроет долги Кержакова. Журналистам удалось выяснить, что он должен своей своей первой жене Марии Головой 7 миллионов. При этом ранее адвокат экс-супруги заявлял о 13 млн, но позже эту сумму снизили.

Кержаков и Голова развелись в 2010 г., в браке у них родилась дочь Дарья, которой сейчас исполнилось 15 лет. К 2019 году сумма алиментов на дочь выросла до 643 тыс. руб. в месяц, однако футболист потребовал ее снизить, так как к этому моменту уже завершил карьеру и стал зарабатывать намного меньше.

Дарья – не единственная дочь Кержакова. Бывший бомбардир "Зенита" также ежемесячно платит шестую часть своего дохода бывшей жене Милане Тюльпановой. Из-за того что ранее девушка якобы лечилась от наркотической зависимости, футболист не давал ей видеться с сыном Артемием. Однако сейчас ребенок живет вместе с матерью.

Кроме того, Кержаков сам воспитывает сына Игоря от своего второго брака с Екатериной Сафроновой.

Журналисты портала Super связались с футболистом и его бывшей женой Марией. Однако экс-супруги отказались комментировать ситуацию с долгами.