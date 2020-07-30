"Все на полке у Ю.Г.": Барановская присвоила себе трофеи Аршавина

"Все на полке у Ю.Г.": Барановская присвоила себе трофеи Аршавина
Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
У спортсмена с мировой футбольной карьерой остался лишь один кубок

Андрей Аршавин, работающий сейчас в тренерском штабе родного "Зенита", опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию с пустым стеллажом. По мнению подписчиков, дело заключается в семейных неурядицах – трофеи забрала его бывшая девушка Юлия Барановская.

Лишь на верхней полке одиноко стоит золотой кубок. Поклонники вопрошают: как у футболиста, который приводил "Зенит" к чемпионству и был звездой английской премьер-лиги, может быть столь ничтожный послужной список? Спортсмен сам ответил на этот вопрос: трофеи забрала бывшая любовь.

"Все на полке у Ю.Г." – написал Аршавин.

Эту новость подтвердил в комментариях к публикации фанклуб футболиста.

"Она забрала все кубки, медали и другие трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как, впрочем, и все остальное", – написал фанклуб.

Телеведущая Юлия Барановская родила от Аршавина двоих детей. Однако влюбленные так и не скрепили свои отношения брачными узами, что сыграло на руку Андрею – футболист перечисляет ей лишь алименты.

Сам спортсмен рассказал, что расстался с Барановской в 2013 году. С тех пор он избегает с ней встреч, а отношения с детьми наладил совсем недавно. 

Егор МАЛКОВ

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