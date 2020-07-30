Поклонники советуют звезде не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу

Российская актриса театра и кино Елена Валюшкина пожаловалась на свое состояние. Артистка опубликовала в "Инстаграме" пост, где изложила подробности недуга.

Елена перечислила стандартные при простуде симптомы: сопли, повышенная температура и заложенный нос. Но все не так просто: Валюшкина подозревает у себя коронавирус, и не понимает, где ей удалось подхватить инфекцию.

"Корона это или просто нос? Или волна вторая накрывает?", – вопрошает артистка.

Стоит отметить, что Елена сфотографировала себя в автомобиле. А при наличии симптомов коронавируса граждане соблюдают самоизоляцию, ограничивая общение с другими. Подписчики справедливо отметили, что артистка должна проявить сознательность и свести контакты к минимуму.

"Не занимаемся самодиагностикой и самолечением, господа, а идем к врачу!", "Елена, ограничьте общение, посмотрите на свое состояние, пожалейте тех, кто рядом. Все может быть", "Сходите к врачу, я за вас переживаю", – пишут обеспокоенные поклонники (орфография и пунктуация сохранены).

Коронавирус не обошел стороной многих российских звезд. Так, народный артист Лев Лещенко подхватил COVID-19 и в итоге заработал пневмонию. В Коммунарке он пережил воспаление легких во многом благодаря медсестре, с которой общается до сих пор.