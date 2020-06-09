Народный артист общается с сотрудницей клиники и после выписки

Лев Лещенко, который переболел пневмонией, рассказал о своем пребывании в больнице. В Коммунарке пережить воспаление легких певцу помогла медсестра – с нею народный артист поддерживает отношения до сих пор.

Певца госпитализировали с подозрением на коронавирус в конце марта. В больнице состояние певца ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там, признался он, работала "замечательная медсестра Наташа, которая не отходила" от него "эти два дня".

Когда народному артисту стало лучше, он вернулся в обычную палату, где лежала его жена. Несмотря на это, медсестра все равно интересовалась здоровьем и исполнителя, и его супруги. По словам Лещенко, именно Наталья помогала ему своей искренней заботой в столь непростой период.

Исполнитель хита "День Победы" признался, что иногда созванивается с сотрудницей больницы: "До сих пор поддерживаю с ней отношения". Лещенко рассказал РИА "Новости", что, скорее всего, будет общаться с этой медсестрой и дальше.

Ранее Лев Лещенко рассказал о конфузе, который произошел во время выступления Аллы Пугачевой.