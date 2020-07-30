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Один из друзей погибшего рэпера Энди Картрайта Максим Иньков заявил, что не верит в версию о передозировке музыканта. У умершего были когда-то проблемы с алкоголем, но не более того.
Первичный анализ показал отсутствие в крови погибшего психотропных препаратов. В организме обнаружили алкоголь. Правоохранительные органы проведут повторную экспертизу, сообщает "РЕН ТВ"
Ранее стало известно, что в Петербурге обнаружили расчлененное тело Картрайта. Его супруга призналась в содеянном и заявила, что он скончался от передозировки наркотическими веществами еще четыре дня назад, и она решила распилить тело, чтобы избавить мужа от бесславной смерти.
Как отмечает телеканал "НТВ", соседи не замечали, чтобы за семьей водилось что-то подозрительное. Однако близкие Картрайта заявляют, что артист был далек от наркотиков. Максимум– пару рюмок после концерта.
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