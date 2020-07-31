На кадрах видно, что отчим актрисы отлично ладит с ее наследниками

Недавно мать Марии Машковой снова вышла замуж. Избранником Елены Шевченко стал адвокат Борис Палант. Сегодня знаменитость опубликовала забавный ролик, на котором новый отчим "подписывает" контракт с ее детьми.

До этого Машкова хранила в тайне, кто же стал возлюбленным ее матери. Теперь артистка решила раскрыть карты и выложила личное видео с Борисом Палантом, который среди прочего является писателем и более 30 лет живет в Америке.

"Везет мне с родственниками (…) новый папа у меня появился, кто не в курсе", – подписала свежий ролик Машкова.

На кадрах адвокат предлагает наследникам актрисы подписать договор о лимите на использование гаджетов. Дети знаменитости со всей ответственностью подошли к вопросу и, по словам актрисы, честно соблюдают правила "контракта".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Мария Машкова вместе с дочками снялась в проекте "Окаянные дни", в пятой серии под названием "Мать".