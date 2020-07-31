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Ксения Собчак прокомментировала разговоры о недвижимости своего супруга Константина Богомолова. Телеведущая заверила, что ее мужу никто квартир не дарил – худрук Театра на Малой Бронной сам собирал деньги на отдельную жилплощадь.
Речь идет о слухах, которыми обросла квартира режиссера в центре Москвы. В СМИ появились публикации, что это якобы щедрый подарок от властей. Однако Собчак опровергла эту информацию, между прочим добавив, что жилище ее супруга весьма скромное.
"Вы бы видели эту квартиру. Там 60 квадратных метров. Он долго на нее копил", – сообщила знаменитость в ютуб-шоу "Редакция".
Ксения также рассказала, что до покупки отдельной жилплощади Константину пришлось жить на съемных квартирах. Потом театральному режиссеру все же удалось насобирать деньги на жилье в центре, и он наконец-то обзавелся собственным углом.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ксения Собчак предложила приютить Агату Муцениеце после скандала с Павлом Прилучным.
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