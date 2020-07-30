Актриса публично поблагодарила за это телеведущую

Агата Муцениеце сообщила, что искренне благодарна Ксении Собчак за ее отзывчивость. Когда актриса ругалась со своим экс-супругом Павлом Прилучным, телеведущая предложила ей свою квартиру для жилья.

Артистка пояснила, что это произошло в тот период, когда она выложила в Сеть неприятный ролик. На том видео Агата плакала и рассказывала, как Павел отобрал у нее телефон, и обвиняла мужа в домашнем насилии. После этих кадров актрисе пришло сообщение от телеведущей. Собчак написала Муцениеце, что у нее есть свободная жилплощадь и, если актрисе негде жить, она может остаться там на какое-то время, пишет издание "7 дней".

Со слов Агаты, с Ксенией она до того момента не была знакома лично, пересекалась только на светских мероприятиях. В итоге от предложения Собчак актриса отказалась, но искренне благодарна звезде за такую отзывчивость.

Напомним, 15 июня Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. На бракоразводный процесс супруги так и не явились, их союз расторгли без личного присутствия. Несмотря на все скандалы, которые долгое время обсуждали в СМИ, супруги не стали громко делить имущество, а расстались мирно.