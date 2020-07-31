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Элджея увезли на скорой с мигалками. Об этом муж Анастасии Ивлеевой сообщил на своей странице в "Инстаграм".
Певец выложил короткое видео, на котором он лежит на больничной каталке, а на фоне слышны звуки сирены. Однако Элджей не уточнил причину госпитализации. Возможно, причиной стал коронавирус.
На днях супруга певца рассказала, что она и ее муж заразились COVID-19. Анастасия Ивлеева призвала поклонников быть осторожнее и подчеркнула, что вирус никуда не делся.
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