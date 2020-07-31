Скончалась известная украинская актриса

Причина смерти Оксаны Ворониной пока что не установлена

Украинская актриса театра и кино ушла из жизни 30 июля. Оксане Ворониной было 52 года. 

Сегодня стало известно, что церемония прощания со звездой театра и кино пройдет 1 августа в Киеве, сообщила на своей странице в "Фейсбук" актриса Алиса Тункевич.

В настоящее время причина смерти Ворониной остается неизвестной.

Актриса родилась в Одессе в 1967 году. Известность ей принесли роли в сериалах "Крепостная", "Только не отпускай меня" и "Гражданин Никто".

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы, известной по сериалам "Опера-2. Хроники убойного отдела" и "Убойная сила". Марина Макарова скончалась в 45 лет.

Егор МАЛКОВ

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