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Украинская актриса театра и кино ушла из жизни 30 июля. Оксане Ворониной было 52 года.
Сегодня стало известно, что церемония прощания со звездой театра и кино пройдет 1 августа в Киеве, сообщила на своей странице в "Фейсбук" актриса Алиса Тункевич.
В настоящее время причина смерти Ворониной остается неизвестной.
Актриса родилась в Одессе в 1967 году. Известность ей принесли роли в сериалах "Крепостная", "Только не отпускай меня" и "Гражданин Никто".
Ранее сообщалось о смерти российской актрисы, известной по сериалам "Опера-2. Хроники убойного отдела" и "Убойная сила". Марина Макарова скончалась в 45 лет.
По мнению российского сенатора, к хорошим последствиям это не приведет
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