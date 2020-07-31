Избранница моложе на 32 года: СМИ раскрыли детали нового романа Бутмана

Избранница моложе на 32 года: СМИ раскрыли детали нового романа Бутмана
Игорь Бутман. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Артист и девушка познакомились на музыкальном фестивале три года назад

Игорь Бутман рассказал, что спустя шесть лет после развода он вновь обрел счастье. Причиной такого заявления стала 26-летняя журналистка из Челябинска. Джазмен описывает свою избранницу как очень красивую и хорошую. Он также отметил ее кулинарные таланты.  

Девушка связана с миром артистов: три года назад она окончила факультет музыкального искусства. На одном из фестивалей ей посчастливилось познакомиться с музыкантом, уточняет StarHit. 

"Игорь Бутман, как и все великие, с кем мне выпадает счастье встречаться в жизни, без намека на пафос, открытый и безмерно интересный в общении", – вспомнила Анна свое первое впечатление об избраннике.

Свою карьеру Львова начала в коллективе артиста. И постепенно их рабочие отношения переросли в нечто большее. 

По словам друзей влюбленных, они идеально подходят друг другу, а избранница знаменитости подарила ему вторую молодость. Девушка постоянно сопровождает музыканта в рабочих поездках. Более того, карантин влюбленные также провели вместе. 

Почти месяц назад "Утро.ру" писало, что Игорь Бутман сообщил, кто разрушил его третий брак – с дизайнером Оксаной. Оказалось, виной всему Илья Авербух и участие в ледовом шоу.

Юлия МИХАЙЛОВА

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