Избранница моложе на 32 года: СМИ раскрыли детали нового романа Бутмана

Артист и девушка познакомились на музыкальном фестивале три года назад

Игорь Бутман рассказал, что спустя шесть лет после развода он вновь обрел счастье. Причиной такого заявления стала 26-летняя журналистка из Челябинска. Джазмен описывает свою избранницу как очень красивую и хорошую. Он также отметил ее кулинарные таланты.

Девушка связана с миром артистов: три года назад она окончила факультет музыкального искусства. На одном из фестивалей ей посчастливилось познакомиться с музыкантом, уточняет StarHit.

"Игорь Бутман, как и все великие, с кем мне выпадает счастье встречаться в жизни, без намека на пафос, открытый и безмерно интересный в общении", – вспомнила Анна свое первое впечатление об избраннике.

Свою карьеру Львова начала в коллективе артиста. И постепенно их рабочие отношения переросли в нечто большее.

По словам друзей влюбленных, они идеально подходят друг другу, а избранница знаменитости подарила ему вторую молодость. Девушка постоянно сопровождает музыканта в рабочих поездках. Более того, карантин влюбленные также провели вместе.

Почти месяц назад "Утро.ру" писало, что Игорь Бутман сообщил, кто разрушил его третий брак – с дизайнером Оксаной. Оказалось, виной всему Илья Авербух и участие в ледовом шоу.