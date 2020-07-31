За время пандемии актеры ни разу не созванивались

Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени Ковалевой в популярном сериале "Сваты", рассказала об атмосфере на съемочной площадке. Оказалось, что несмотря на несколько проведенных вместе лет, после работы артисты совсем не общаются. О причинах актриса рассказала в соцсетях.

Съемки очередного сезона сериала "Сваты" пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. И, хотя большинство звезд в это время были без работы, между собой они не созванивались.

"Сейчас связь не поддерживаем",

– рассказала Кошмал в прямом эфире "Инстаграм". При этом, по ее словам, на съемочной площадке царит приятная дружеская атмосфера. Коллеги поддерживают друг друга и делятся опытом.

Звезда "Сватов" также выразила отдельную благодарность своему экранному дедушке Федору Добронравову и режиссеру сериала Андрею Яковлеву. Именно они помогли Кошмал раскрыться как актрисе и дали массу ценных советов, приводит слова артистки РИА ФАН.

Ранее Анна Кошмал из "Сватов" разделась ради нового снимка.