Анна Кошмал показала свою любовь к солнцу

Украинская актриса, которая обрела популярность благодаря роли Жени Ковалевой в "Сватах", голышом приняла солнечные ванны у окна. Анна Кошмал сделала сексуальное фото, которое высоко оценили ее фанаты.

Этот снимок артистка выложила в своем аккаунте "Инстаграм". На портретном фото раздетая Кошмал сидит у окна и ловит лучи солнца. От удовольствия у актрисы прикрыты глаза и очень расслаблены мышцы лица.

"Как же я люблю солнце... Лето, побудь как можно дольше", – подписала свою публикацию Анна (орфография и пунктуация сохранены).

Этот снимок очень поразил фанатов девушки. Они написали, что получилось очень эстетично и актриса сама "солнышко". Также поклонники отметили, что Анна красива "как всегда". Назвали артистку "нежной", "красавицей", признались ей в любви и добавили, что у них всегда поднимается настроение, глядя на привлекательные фото Кошмал. К слову, за несколько часов это фото набрало больше 27 тысяч отметок "нравится".

Кстати, не так давно стало известно, что в новом сезоне сериала "Сваты" не будет двух ярких персонажей. Речь идет о родителях Ольги Николаевны.