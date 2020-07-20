Солнечный ванны: звезда "Сватов" разделась ради фото

Солнечный ванны: звезда "Сватов" разделась ради фото
Анна Кошмал. Фото: https://www.instagram.com/smorkovkina/
Анна Кошмал показала свою любовь к солнцу

Украинская актриса, которая обрела популярность благодаря роли Жени Ковалевой в "Сватах", голышом приняла солнечные ванны у окна. Анна Кошмал сделала сексуальное фото, которое высоко оценили ее фанаты.

Этот снимок артистка выложила в своем аккаунте "Инстаграм". На портретном фото раздетая Кошмал сидит у окна и ловит лучи солнца. От удовольствия у актрисы прикрыты глаза и очень расслаблены мышцы лица.

"Как же я люблю солнце... Лето, побудь как можно дольше", – подписала свою публикацию Анна (орфография и пунктуация сохранены).

Этот снимок очень поразил фанатов девушки. Они написали, что получилось очень эстетично и актриса сама "солнышко". Также поклонники отметили, что Анна красива "как всегда". Назвали артистку "нежной", "красавицей", признались ей в любви и добавили, что у них всегда поднимается настроение, глядя на привлекательные фото Кошмал. К слову, за несколько часов это фото набрало больше 27 тысяч отметок "нравится".

Кстати, не так давно стало известно, что в новом сезоне сериала "Сваты" не будет двух ярких персонажей. Речь идет о родителях Ольги Николаевны. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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