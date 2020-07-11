Сериал "Сваты" лишился двух главных актеров

Сериал "Сваты" лишился двух главных актеров
Кадр: youtube.com
На замену погибшим артистам никого не стали искать

Российский зритель с нетерпением ждет выхода очередного сезона сериала "Сваты". Правда в этом году фанаты огорчились от печального известия. В этой кинокартине больше не будет двух всеми любимых персонажей – родителей Ольги Николаевны. Их играли талантливые артисты Ольга Аросева и Владимир Зельдин.

Причиной такого исхода событий стала гибель обоих пожилых актеров. Ранее в сети поговаривали, мол на "их месте" в этом проекте могут появиться другие артисты. Это предположение выдвигалось из-за того, что главного персонажа сериала в нескольких сезонах играли разные люди, пишет "Федеральное агентство новостей".

Стоит отметить, что в списке актеров на "Кинопоиске" нет никакой информации о персонажах, которые должны сыграть родителей Ольги Николаевны.

К слову, в этом году в кинокартине появятся и новые герои. Например, одного из них сыграет Виктор Добронравов – сын популярного артиста Федора Викторовича. Ему досталась роль молодого Ивана Будько.

Напомним, недавно один из звезд "Сватов" сообщил, что он лишился работы.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за работу во времена СССР

Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы во время существования Страны Советов

На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей