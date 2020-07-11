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Российский зритель с нетерпением ждет выхода очередного сезона сериала "Сваты". Правда в этом году фанаты огорчились от печального известия. В этой кинокартине больше не будет двух всеми любимых персонажей – родителей Ольги Николаевны. Их играли талантливые артисты Ольга Аросева и Владимир Зельдин.
Причиной такого исхода событий стала гибель обоих пожилых актеров. Ранее в сети поговаривали, мол на "их месте" в этом проекте могут появиться другие артисты. Это предположение выдвигалось из-за того, что главного персонажа сериала в нескольких сезонах играли разные люди, пишет "Федеральное агентство новостей".
Стоит отметить, что в списке актеров на "Кинопоиске" нет никакой информации о персонажах, которые должны сыграть родителей Ольги Николаевны.
К слову, в этом году в кинокартине появятся и новые герои. Например, одного из них сыграет Виктор Добронравов – сын популярного артиста Федора Викторовича. Ему досталась роль молодого Ивана Будько.
Напомним, недавно один из звезд "Сватов" сообщил, что он лишился работы.
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