Только за аренду комплекса певец выложил 1,5 миллиона

Андрей Григорьев-Апполонов решил устроить себе весьма пышный праздник: артист позвал на свое 50-летие 350 гостей, которых собрал в ресторанном комплексе на берегу реки. Такой царский размах обошелся певцу в круглую сумму.



26 июля Рыжему "Иванушке" исполнилось 50 лет. Григорьев-Апполонов решил по этому поводу накрыть хороший банкет, на который позвал Григория Лепса, Андрея Малахова, Ольгу Бузову и многих других российских звезд. Лишь за одну аренду комплекса артист выложил 1,5 млн рублей. А еще 150 тысяч – за обслуживание.

По словам банкетного менеджера, в эту сумму входит стоимость меню, аренда трех шатров и охрана, следящая за безопасностью мероприятия. Выложить приличное количество денег пришлось и за парковку на сто мест. Впрочем, как отмечает сайт "Комсомольская правда", именитым представителям отечественного шоу-бизнеса она не понадобилась: у кого-то были личные водители, а те, кто попроще, просто приехали на такси.

По данным источника, полтора миллиона – далеко не все. За меню пришлось "накинуть сверху" – празднование продолжалось до поздней ночи, а после 23:00 у ресторана действует почасовой тариф. В итоге сумма превысила 3,5 миллиона рублей.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина заявила, комментируя слухи о личной жизни Григорьева-Апполонова, что у артиста нет девушки, вопреки мнению о том, что Рыжий "Иванушка" крутит роман с 20-летней.