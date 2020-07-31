"Хочет отстранить отца от дел": подруга Алибасова обрушилась с обвинениями на сына продюсера

"Хочет отстранить отца от дел": подруга Алибасова обрушилась с обвинениями на сына продюсера
Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам звезды шоу-бизнеса, мужчина пытается упечь отца в психушку и завладеть квартирой

Подруга Бари Алибасова, светская львица Лена Ленина, заявила, что продюсер остался в изоляции от внешнего мира, так как родной сын решил закрыть его в психбольнице. Мобильный телефон артиста остался у его помощника, которого ни к кому не подпускают.

По словам женщины, личный ассистент несчастного стал "правой рукой" для Бари, который теряет память после комы. Однако этот факт никого не заботит. Прошлогоднее отравление продюсера, уверена Ленина, было "не криминальным", хотя Бари-младший все время обвиняет в этом Шукшину и одного из экс-солистов группы "На-На".

Лена заявила, что знает Алибасова: продюсер, скорее всего, впал в сильную депрессию и нечаянно глотнул "Крота". А сыну такое только на руку – если отец отойдет от дел, всем состоянием семьи будет распоряжаться только он.

Теперь же Алибасов-младший почти достиг своей цели: он пожелал признать недееспособным своего папу и стать его опекуном. Молодой человек может получить в собственность девятикомнатную квартиру, которую планирует предложить арендаторам за полмиллиона рублей в месяц, заявила Ленина на своей странице в "Инстаграме".

Ранее стало известно, что Бари Алибасов-младший решил сдать квартиру родителей и перевезти их в Калининград, чтобы вылечить звездного продюсера.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине

Москва может пойти на разрыв отношений с Минском

Что положено предпенсионерам: в ПФР рассказали о льготах

На ряд преимуществ могут рассчитывать женщины от 52 и мужчины от 57 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей