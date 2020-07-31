По словам звезды шоу-бизнеса, мужчина пытается упечь отца в психушку и завладеть квартирой

Подруга Бари Алибасова, светская львица Лена Ленина, заявила, что продюсер остался в изоляции от внешнего мира, так как родной сын решил закрыть его в психбольнице. Мобильный телефон артиста остался у его помощника, которого ни к кому не подпускают.

По словам женщины, личный ассистент несчастного стал "правой рукой" для Бари, который теряет память после комы. Однако этот факт никого не заботит. Прошлогоднее отравление продюсера, уверена Ленина, было "не криминальным", хотя Бари-младший все время обвиняет в этом Шукшину и одного из экс-солистов группы "На-На".

Лена заявила, что знает Алибасова: продюсер, скорее всего, впал в сильную депрессию и нечаянно глотнул "Крота". А сыну такое только на руку – если отец отойдет от дел, всем состоянием семьи будет распоряжаться только он.

Теперь же Алибасов-младший почти достиг своей цели: он пожелал признать недееспособным своего папу и стать его опекуном. Молодой человек может получить в собственность девятикомнатную квартиру, которую планирует предложить арендаторам за полмиллиона рублей в месяц, заявила Ленина на своей странице в "Инстаграме".

Ранее стало известно, что Бари Алибасов-младший решил сдать квартиру родителей и перевезти их в Калининград, чтобы вылечить звездного продюсера.