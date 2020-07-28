Алибасов-младший решил отправить отца в Калининград

Алибасов-младший решил отправить отца в Калининград
АГН Москва/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бари заявил, что в центре города у них есть свой дом

Алибасов-младший, решивший недавно сдать квартиру родителей для реабилитации своего отца, решил увезти их в Калининград на длительный срок. Для мамы и папы он собирается нанять медсестер и личного повара.

Не так давно стало известно, что Алибасов-старший лежит в больнице. Его сын заявлял, что продюсера похитили, а позже госпитализировали. Молодой человек рассказал, что злоумышленники пытались избавиться от артиста ради его столичной квартиры. Позже стало известно, что Бари находится в психиатрической клинике. А сын всерьез думает заняться лечением звездного продюсера, у которого страдает "когнитивная деятельность".

Бари-младший рассказал, что отечественные больницы не могут оказать действительно эффективную помощь его отцу, за которым нужен постоянный уход. Работу мозга Алибасова-старшего необходимо восстановить, и на это уйдет от 6 месяцев до 24 месяцев. Сын собирается сдать в аренду и свое собственное жилье.

Бари-младший признался, что в центре Калининграда у них есть большой дом. Для отца приходится искать специальное помещение, чтобы к моменту выписки все было готово. Сейчас он занят подбором обслуживающего персонала, сообщает Teleprogramma.

"Утро.ру" писало, что сын Алибасова обвинил дочь актрисы Ольги Шушкиной в доведении матери до состояния овоща.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Как будут расти пенсии до 2024 года: в Минтруде дали ответ

В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%

Турция в августе: какие города откроют и о чем нужно помнить туристу

Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей