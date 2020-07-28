Бари заявил, что в центре города у них есть свой дом

Алибасов-младший, решивший недавно сдать квартиру родителей для реабилитации своего отца, решил увезти их в Калининград на длительный срок. Для мамы и папы он собирается нанять медсестер и личного повара.

Не так давно стало известно, что Алибасов-старший лежит в больнице. Его сын заявлял, что продюсера похитили, а позже госпитализировали. Молодой человек рассказал, что злоумышленники пытались избавиться от артиста ради его столичной квартиры. Позже стало известно, что Бари находится в психиатрической клинике. А сын всерьез думает заняться лечением звездного продюсера, у которого страдает "когнитивная деятельность".

Бари-младший рассказал, что отечественные больницы не могут оказать действительно эффективную помощь его отцу, за которым нужен постоянный уход. Работу мозга Алибасова-старшего необходимо восстановить, и на это уйдет от 6 месяцев до 24 месяцев. Сын собирается сдать в аренду и свое собственное жилье.

Бари-младший признался, что в центре Калининграда у них есть большой дом. Для отца приходится искать специальное помещение, чтобы к моменту выписки все было готово. Сейчас он занят подбором обслуживающего персонала, сообщает Teleprogramma.

"Утро.ру" писало, что сын Алибасова обвинил дочь актрисы Ольги Шушкиной в доведении матери до состояния овоща.