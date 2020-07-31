После согласия выйти замуж звезда пытается войти в роль невесты

Певица Анна Седокова решила вспомнить свое замужество, опубликовав в "Инстаграме" фотографии со "свадьбой": на ней звезда стоит с возлюбленным Янисом Тиммой, форвардом подмосковных "Химок". Пара решила позабавиться: влюбленные втиснули свои лица через дыры в стене, на которой нарисованы костюмы жениха и невесты.

В подписи к публикации Седокова обыгрывает распространенную интернет-шутку: "Это могли бы быть мы…и это мы". Анна попросила поклонников написать пожелания молодоженам. Фолловеры не заставили себя долго ждать.

"Счастья молодым!", "Совет да любовь!", "Пройти по жизни вместе и до конца, рука в руке и с блеском и нежностью в глазах, как сейчас", – пишут поклонники на странице звезды (орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, добрые напутствия пожелали не все. Одна из пользовательницы написала, что не желает желать счастья "разлучнице", имея в виду скандал с разводом возлюбленного звезды с его экс-супругой Саной Тимма. Сама Седокова часто отвергала подобного рода обвинения, заявляя, что не имеет никакого отношения к семейному конфликту спортсмена.

Анна рассказывала, что общение с Тиммой стало спонтанным – сначала она не хотела с ним сближаться, однако затем все завертелось, как в кино. После этого певица и спортсмен поняли, что нашли друг в друге "родную душу". А не так давно артистка сообщила фанатам радостную новость: Янис сделал Анне предложение, и она ответила ему согласием.