Хаматова опровергла слова Гармаша о чудовищной ситуации в "Современнике"

Хаматова опровергла слова Гармаша о чудовищной ситуации в "Современнике"
Чулпан Хаматова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом уход артиста из театра звезда считает логичным

Накануне Сергей Гармаш со скандалом ушел из "Современника": после смерти Галины Волчек там произошли изменения, которые актер счел чудовищными. Ситуацию прокомментировала Чулпан Хаматова – она также служит в театре.

В конце прошлого года "Современник" возглавил Виктор Рыжаков, который, по мнению актрисы, просто не успел проявить себя как художественный руководитель из-за карантина.

"Это выбор Сергея Гармаша",

– высказалась Хаматова об уходе актера. Звезда объяснила, что у всех артистов мнения о том, каким должен быть театр, отличаются. И, если один творческий человек не может договориться с другим, то их пути расходятся.

По мнению Хаматовой, Рыжаков с помощью введенных изменений просто пытается сохранить театр востребованным. Она также прокомментировала ситуацию с изменением диалогов о войне, которые так возмутили Гармаша. Актриса объяснила, что этим проектом занимались сразу несколько членов труппы, в том числе Никита Ефремов.

Хаматова также заявила РБК, что уход Гармаша довольно логичен и она на его месте поступила бы точно так же, если бы не была согласна со взглядами нового худрука.

Напомним, что Сергей Гармаш покинул "Современник" 31 июля. Актер раскритиковал ситуацию в театре, написав открытое письмо.

Карина СИРАЗОВА

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