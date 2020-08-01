Мотив этого преступления неизвестен

Следователи допросили Марину Кохал, супругу рэпера Энди Картрайта. Как стало известно журналистам, она призналась, что убила мужа.

Как выяснил телеканал РЕН ТВ, причину своего поступка женщина объяснять не стала, сославшись на плохое самочувствие. Правоохранители также пока не установили, как именно умер музыкант.

При этом адвокат Кохал Ирина Скурту говорит о том, что ее подзащитная вину отрицает, а расчленила супруга она уже после его смерти.

Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, суд оставил Кохал под стражей на 72 часа. Следствие подозревает, что женщина убила мужа.

Ранее жена Картрайта заявила, что тот умер от передозировки запрещенными препаратами. Она решила избавиться от его тела, чтобы его репутация не испортилась. Однако друзья рэпера не верят в такую версию.