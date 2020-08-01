СМИ: расчленившая рэпера жена признала вину в его убийстве

Мотив этого преступления неизвестен

Следователи допросили Марину Кохал, супругу рэпера Энди Картрайта. Как стало известно журналистам, она призналась, что убила мужа. 

Как выяснил телеканал РЕН ТВ, причину своего поступка женщина объяснять не стала, сославшись на плохое самочувствие. Правоохранители также пока не установили, как именно умер музыкант. 

При этом адвокат Кохал Ирина Скурту говорит о том, что ее подзащитная вину отрицает, а расчленила супруга она уже после его смерти. 

Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, суд оставил Кохал под стражей на 72 часа. Следствие подозревает, что женщина убила мужа. 

Ранее жена Картрайта заявила, что тот умер от передозировки запрещенными препаратами. Она решила избавиться от его тела, чтобы его репутация не испортилась. Однако друзья рэпера не верят в такую версию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Захваченные россияне нужны Киеву в качестве заложников - власти Украины

Совбез Незалежной призвал Киев в кратчайшие сроки воспользоваться таким "бонусом"

"Северный поток - 2" начнут достраивать в августе

Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей