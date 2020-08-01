Сыну Алибасова грозит суд за избиение директора "На-на"

Сыну Алибасова грозит суд за избиение директора "На-на"
Бари Алибасов-младший. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Потерпевший подал иск на три миллиона рублей

Директор группы "На-на" Андрей Назаров хочет наказать Бари Алибасова-младшего за избиение на шоу. Он потребовал от правоохранителей возбудить дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью", по которой можно получить штраф в размере 80 тыс. рублей или три месяца в изоляторе, но потерпевший хочет взыскать с нападавшего намного больше.

Об этом стало известно телеграм-каналу Mash. Инцидент произошел во время съемок про Бари Алибасова-старшего. Тогда сын артиста, не потерпев оскорблений в адрес отца, накинулся на продюсера, который потерял сознание. 

Позже Алибасов-младший прокомментировал иск против него. Он рассказал, что на него напали первыми. Назаров же, как рассказал сын артиста, ударился головой о пол, потому что все участвующие в драке, рухнули. Алибасов-младший сообщил "Комсомольской правде", что будет обсуждать со следователями вопрос ограбления его отца и покушении на его жизнь. По его мнению, Назаров, а также экс-солист группы Валерий Юрин не стали бы устраивать драку с ним и провоцировать его, если бы не хотели избавиться от его отца. 

"Ребята понимают, что они сядут, и пытаются накопать на меня ответку",

заявил сын Алибасова. 

Он также прокомментировал иск о клевете. По словам Бари, у них нет доказательств того, что он их оговорил. У Алибасова-младшего есть видео, на котором Назаров и Юрин заставляют артиста пить, зная, что это может привести к смерти. 

Полина ИВАНОВА

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