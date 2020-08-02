Россиянам не понравилось, что карьеру певца сравнили с коронавирусной инфекцией

Ксения Собчак решила оживить тему с коронавирусом. Неожиданно она сравнила опасную болезнь с карьерой Валерия Леонтьева, чем вызвала негодование некоторых подписчиков.

Телеведущая вспомнила чью-то шутку. Некий юморист нашел схожие черты между профессиональными успехами Валерия Леонтьева, заявив, что карьера певца, как и коронавирус, еще вроде не закончилась, "но всем уже пофиг". Звезда осудила такой подход к опасной болезни и призвала людей носить маски.

Однако не все подписчики оценили очередную остроту Собчак.

"Леонтьева зачем обижать?", "Валерий Яковлевич, чем не угодил? Посмотрим на Вашу карьеру? в 70", – негодуют пользователи Сети в комментариях.

Многим также показался странным категоричный призыв Собчак носить медицинские маски. Подписчики напомнили телеведущей, что она сама часто появляется на мероприятиях с открытым лицом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ксения Собчак с оскорблениями набросилась на россиян из-за денег. Жена Константина Богомолова назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в российской валюте.