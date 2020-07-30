Телеведущая резко отреагировала на падение курса рубля

Ксения Собчак внезапно оскорбила большую часть жителей нашей страны. Жена Константина Богомолова назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в российской валюте. Об этом телеведущая заявила в соцсетях.

"Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?"

– написала Собчак в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня". До этого звезда опубликовала пост с информацией о снижении курса валюты. Вероятно, высказывание было вызвано именно этой новостью. Сегодня курс доллара вырос до 73,4 руб., а евро – до 86 рублей.

При этом, по подсчетам РБК на март текущего года, свои сбережения в валюте хранят лишь 12,2% россиян, остальные держат деньги в рублях.

Слова Собчак прокомментировали финансовые эксперты. Антон Шабанов объяснил, что на длительный срок деньги лучше во что-нибудь вкладывать, чтобы они работали. А вот небольшую сумму и правда выгоднее хранить в долларах, передает "Вечерняя Москва".

Аналитик Сергей Макаров считает, что хранение денег в рублях абсолютно нормально, несмотря и на падение курса. Он рассказал РИА ФАН, что россиянам все же стоит иметь некий резервный фонд.

Ксения Собчак известна благодаря своим резким высказываниям, однако некоторые коллеги отзываются о ней как о добром человеке. Так, звезде предлагала Агате Муцениеце пожить у нее, когда актриса разводилась в Павлом Прилучным.