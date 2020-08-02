Аршавин выгоняет родную дочь на улицу

Аршавин выгоняет родную дочь на улицу
Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мать футболиста тоже не желает видеть внучку на своей жилплощади

Судебное заседание по делу о выселении бывшей супруги и дочери Андрея Аршавина назначено на 23 сентября. Спортсмен планирует выдворить из элитной квартиры трехлетнюю дочку Есеню, экс-жену Алису и ее двоих детей от первого брака.

После разборок с гражданской супругой Юлией Барановской спортсмен предусмотрительно стал записывать недвижимость на свою мать Татьяну Ивановну. Так что истицей по делу выступает именно она. Сначала мать звездного футболиста направила собственной внучке и бывшей невестке требование о выселении, а после того, как оно не было выполнено, обратилась в суд.

Слава нерадивого родителя тянется за Аршавиным еще со времен разрыва с Барановской. По словам телеведущей, футболист видится со своими тремя детьми "только иногда", пишет "Комсомольская правда".

При этом сейчас звезда футбола судится и с Юлией. Он намерен снизить сумму алиментов на детей, которых нажил в отношениях с телеведущей. По данным издания, в настоящее время спортсмен вынужден платить порядка миллиона рублей на троих наследников.


Ранее экс-супруга футболиста Алиса Аршавина заявила, что спортсмен перестал общаться со своей трехлетней дочкой Есенией. Со слов женщины, он также заблокировал ее детей в телефоне.

Ольга ФЕДОРОВА

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