Правду раскрыла бывшая жена спортсмена

Вторая экс-супруга футболиста Андрея Аршавина заявила, что спортсмен перестал общаться со своей трехлетней дочкой Есенией. Со слов Алисы Казьминой, он также заблокировал ее детей в телефоне.

Футболист и модель рассталась еще два года назад. Несмотря на это, Аршавин утверждал, что остался в хороших отношениях с дочерью и сыном Казьминой. Сама она рассказала другую версию. Со слов бывшей,спортсмен не видел детей уже больше года. Более того, еще и заблокировал их в своем телефоне, чем вызвал у подростков большое недоумение, пишет StarHit. Экс-жена футболиста также добавила, что дети воспринимают такое поведение Андрея очень остро, им больно.

Казьмина назвала Аршавина "патологическим вруном" в темах, касаемых детей. Она сообщила, что футболист никак не общается и с их общей дочкой Есенией. Малышка уже начинает забывать отца. По мнению Алисы, когда спортсмен наконец захочет увидеть дочь, она может его уже и не вспомнить.

По решению суда, Андрей Аршавин платит алименты на трехлетнюю дочь – 340 тысяч рублей. Но, несмотря на соблюдения этих правил, футболист требует, чтобы бывшая вместе с детьми съехала из его дома в Санкт-Петербурге.

Ранее футболист также сообщил, что предпочитает избегать встреч с первой женой Юлией Барановской. От этого брака у спортсмена родились твое детей.