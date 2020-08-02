"Красивая пара": дочь Немцова вышла замуж

"Красивая пара": дочь Немцова вышла замуж
Борис Немцов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пышное торжество по случаю знаменательного события проведут чуть позже

Дочери покойного Бориса Немцова Дине всего 18 лет. Несмотря на юный возраст, девушка оказалась готовой к серьезному шагу. Сегодня знаменитая наследница зарегистрировала брак со своим возлюбленным Димитрием Матевосовым.

О счастливых переменах в жизни Дина рассказала в своем "Инстаграм". Она разместила кадр в свадебном наряде за руку с супругом.

"Я тебя люблю! А пока мы отмечаем", – подписала снимок наследница Немцова.


Как сообщил Tatler, пара расписалась в Барвихинском ЗАГСе сегодня днем.

Фанаты Дины порадовались за свою любимицу и пожелали ей гармонии в семье и долгих лет счастья.

"Желаю вам много счастья, понимания и любви в супружеской жизни!", "Счастья Вам, огромного! Чтобы жизнь была сказкой", "Какая красивая и гармоничная пара", – пишут восторженные поклонники.

При этом в интервью изданию Рeopletalk счастливая невеста рассказала, что из-за эпидемиологической обстановки и карантинных ограничений пышное празднование переносится на следующий год.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как разделили наследство Бориса Немцова.

Ольга ФЕДОРОВА

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