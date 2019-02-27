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Наследство Немцова поделили

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +2
Без неожиданностей не обошлось

Российский политик Борис Немцов погиб 4 года назад. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту ночью 27 февраля 2015 года. В 2017-м организаторы и исполнители убийства были осуждены. Но поиски заказчика ведутся до сих пор.

А вот дело о разделе наследства Немцова наконец-то можно считать законченным. Оно тянулось долго, поскольку завещания у политика не было, а имущество оценивалось, по разным данным, от 300 млн руб. до $1 миллиарда. Сюда входили три квартиры в столице и одна в Ярославле, акции, банковские вклады, в том числе за рубежом.

Фото: www.globallookpress.com

Изначально на наследство претендовали мама политика, его дочь Жанна от единственного зарегистрированного брака с Раисой Немцовой, двое детей от Екатерины Одинцовой и девочка от последней постоянной спутницы политика Ирины Королевой. Именно ей, кстати, досталась двухуровневая квартира на Ордынке с видом на Кремль.

Королева пыталась продать апартаменты за 90 млн руб., но затем передумала, пишет сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленные источники.

"Сейчас она бросила затею с продажей, оставила для дочки. Тем более что под видом потенциальных покупателей туда в основном журналисты заявлялись", – рассказали изданию.

Фото: www.globallookpress.com

В целом раздел имущества Немцова мог пройти мирно, если бы еще несколько женщин не заявили о себе как о матерях детей политика. Некая Кристина Василенко передала в суд документ, подтверждающий, что она воспитывает дочь от Немцова. Девочку признали наследницей, но про нее мало что известно.

С аналогичной претензией в суд обратилась дизайнер из Нижнего Новгорода Анна Лесникова. Но доказательств романа с политиком 17-летней давности (а именно столько было ее сыну) у нее не было, и в посмертном усыновлении ей отказали.

А вот некая Екатерина Ифтоди оказалась более удачливой. Она смогла представить сохраненную SMS-переписку с Немцовым и потребовала провести ДНК-экспертизу сыну, которому на момент убийства политика не было и года. Анализы подтвердили родство, и малыш стал официальным наследником. Ему досталась квартира на Большой Татарской улице в столице, где раньше жила сбежавшая на Украину Жанна Немцова.

"А больше мне и не надо, – рассказала удовлетворенная женщина в беседе с "КП". – Юристы той стороны предложили мировую, я сразу же согласилась. Хотя, говорят, были еще какие-то счета за границей, но я даже не собиралась ничего выяснять и кусочничать. Главное – мой сын носит фамилию отца".

Фото: www.globallookpress.com

Официального подтверждения о миллионных вложениях и счетах Немцова за границей не нашлось. Однако тот факт, что Жанна и дети от Одинцовой столь легко отказались от недвижимости отца в РФ, наводит на мысли, что они получили что-то другое, поделился мыслями с "КП" юрист, имевший отношение к процессу о разделе наследства.

"Что именно было в наследстве и сколько – теперь мы уже, видимо, никогда не узнаем", – резюмировал юрист.

В среду, 27 февраля, в разных городах РФ пройдут акции памяти Бориса Немцова.

Николай ВИКТОРОВ
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