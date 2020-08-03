Артист до последнего пытался не публиковать свое признание

Стендап-комик Александр Долгополов поделился на своей странице в "Твиттер" откровением: оказывается, на протяжении длительного периода времени он страдает от депрессии. В последние дни это состояние накалилось до предела. Дошло до того, что юморист стал регулярно думать о смерти.

Артист заявил, что остро ощущает свое одиночество. Врачебный совет пока недоступен: на это у комика нет денег. Он обратился за помощью к своим подписчикам.

Многие из них порекомендовали Александру обратиться за бесплатной консультацией психолога. Некоторые предложили устроиться на работу официантом или курьером, чтобы можно было оплатить услуги квалифицированного специалиста.

Я долгое время борюсь с депрессией и в последние дни она дошла до передела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю что делать. Дайте совет пожалуйста, я до последнего откладывал сюда писать. — Александр Долгополов (@sankldive) August 3, 2020

Самые лояльные потребовали, чтобы артист сообщил номер карты, на которую они могли бы отправить необходимые средства. Впрочем, были и те, кто открыто признался в своем равнодушии.

"Извини, Сань, мне до этого нет дела",– высказался один из таких.



В интервью блогеру Юрию Дудю юморист признавался в том, что страдает от биполярного расстройства, которое сопровождается сильно ощутимыми циклическими перепадами настроения, при которых гипомания и активная эйфория сменяется сильной депрессией.

"Утро.ру" писало ранее, что у Елены Воробей диагностировали COVID-19. 53-летняя артистка рассказала, что коронавирус серьезно повлиял на ее психологическое состояние.