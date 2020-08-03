"Чувствую себя самым одиноким": Долгополов обнаружил у себя страшное заболевание

"Чувствую себя самым одиноким": Долгополов обнаружил у себя страшное заболевание
Александр Долгополов. Фото: instagram.com/sankldive
Артист до последнего пытался не публиковать свое признание

Стендап-комик Александр Долгополов поделился на своей странице в "Твиттер" откровением: оказывается, на протяжении длительного периода времени он страдает от депрессии. В последние дни это состояние накалилось до предела. Дошло до того, что юморист стал регулярно думать о смерти.

Артист заявил, что остро ощущает свое одиночество. Врачебный совет пока недоступен: на это у комика нет денег. Он обратился за помощью к своим подписчикам.

Многие из них порекомендовали Александру обратиться за бесплатной консультацией психолога. Некоторые предложили устроиться на работу официантом или курьером, чтобы можно было оплатить услуги квалифицированного специалиста.

 

 

Самые лояльные потребовали, чтобы артист сообщил номер карты, на которую они могли бы отправить необходимые средства. Впрочем, были и те, кто открыто признался в своем равнодушии.

 "Извини, Сань, мне до этого нет дела",– высказался один из таких.

В интервью блогеру Юрию Дудю юморист признавался в том, что страдает от биполярного расстройства, которое сопровождается сильно ощутимыми циклическими перепадами настроения, при которых гипомания и активная эйфория сменяется сильной депрессией.

"Утро.ру" писало ранее, что у Елены Воробей диагностировали COVID-19. 53-летняя артистка рассказала, что коронавирус серьезно повлиял на ее психологическое состояние.

Егор МАЛКОВ

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