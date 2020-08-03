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Николай Басков опубликовал свежий ролик на своей странице в соцсети. На кадрах певца окружают молодые девушки.
В первой части видео знаменитость, лежа в постели, в шуточной форме обсуждает развод с юной красавицей. Потом артиста окружают несколько блондинок, которые не скрывают своего восхищения звездой эстрады – девушки прижимаются к певцу и встают перед ним на колено. В завершении видео вокруг Баскова зажигательно танцуют юные прелестницы.
Подписчикам пришелся по вкусу яркий видеоролик, о чем они рассказали под свежим постом.
"Куда вы не приедете, везде сплошное веселье и праздник!", "Очень здорово и весело получилось!", "Вот повезло девчонкам, так повезло!", "Огонь! Массовики-затейники!" – пишут фанаты в комментариях.
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