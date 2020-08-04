Фотографу посоветовали сниматься в "Доме-2"

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прокомментировал заявления в СМИ о своем появлении на людях вместе с молодой девушкой и ребенком на фоне слухов о расставании со звездной женой. Мужчина написал на своей странице в "Инстаграм", что стал теперь "героем желтых хроник".

После подобного рода сообщений на фотографа обрушилась многочисленная армия поклонников и поклонниц, которые стали обвинять его в измене и доведении супружеских отношений до развода.

"Как же мне личную жизнь теперь строить?! И в тиндере же теперь не зарегистрируешься, спалят тут же", – написал Исхаков (орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, что на странице Дмитрия была опубликована фотография предполагаемой возлюбленной, с которой, вероятно, его и заметили жадные до эксклюзива папарацци. Одна из подписчиц язвительно поинтересовалась: как супруга относится к тому, что он фотографирует обнаженных девушек? А кто-то посоветовал "герою желтых хроник" пойти сниматься в "Дом-2".

Ранее в СМИ обнародовали видео, на котором Исхаков прогуливался по улице вместе с молодой девушкой. Медиа решили, что фотограф пытается уже строить свою личную жизнь, не успев оформить официальный развод с супругой.