"Я теперь герой желтых хроник": муж Гагариной прокомментировал слухи о новой девушке

"Я теперь герой желтых хроник": муж Гагариной прокомментировал слухи о новой девушке
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фотографу посоветовали сниматься в "Доме-2"

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прокомментировал заявления в СМИ о своем появлении на людях вместе с молодой девушкой и ребенком на фоне слухов о расставании со звездной женой. Мужчина написал на своей странице в "Инстаграм", что стал теперь "героем желтых хроник".

После подобного рода сообщений на фотографа обрушилась многочисленная армия поклонников и поклонниц, которые стали обвинять его в измене и доведении супружеских отношений до развода.

"Как же мне личную жизнь теперь строить?! И в тиндере же теперь не зарегистрируешься, спалят тут же", – написал Исхаков (орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, что на странице Дмитрия была опубликована фотография предполагаемой возлюбленной, с которой, вероятно, его и заметили жадные до эксклюзива папарацци. Одна из подписчиц язвительно поинтересовалась: как супруга относится к тому, что он фотографирует обнаженных девушек? А кто-то посоветовал "герою желтых хроник" пойти сниматься в "Дом-2".

Ранее в СМИ обнародовали видео, на котором Исхаков прогуливался по улице вместе с молодой девушкой. Медиа решили, что фотограф пытается уже строить свою личную жизнь, не успев оформить официальный развод с супругой.

Егор МАЛКОВ

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