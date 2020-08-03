Оказалось, что девушка также позирует для фотографа обнаженной

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков появился на улице с молодой подругой на фоне заявлений о разводе с женой. Несмотря на обилие слухов о скором расторжении брака с артисткой, мужчина уже пытается заново строить свою личную жизнь, пишут СМИ.

На опубликованной видеозаписи фотограф везет коляску, а рядом с ним мама несет на руках малыша. Они при этом держатся за руки, словно молодая семья. Позднее на странице бывшего певицы в "Инстаграм" появился снимок, предположительно, этой же девушки – она позировала обнаженной на черно-белом фоне.

Как пишет Super, имя новой избранницы фотографа – Екатерина. Совсем недавно она родила ребенка, однако, согласно заявлению ряда источников, Исхаков не является отцом малыша. Девушка не связана с шоу-бизнесом, ее сфера деятельности – предпринимательство и финансы.

Отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова подошли к концу, однако это не мешает фотографу прекрасно общаться с мамой бывшей. Ранее он выложил в "Инстаграм" фотографии с Екатериной Владимировной и заявил, что будет продвигать ее в качестве модели.

До этого "Утро.ру" писало, как Полина Гагарина ответила на волнующий миллионы поклонников вопрос о том, что происходит в ее личной жизни. Артистка подчеркнула: самое главное за нее "скажут дела".