Народная артистка Эстонии предлагает три комнаты с просторной гардеробной за 1200 евро в месяц

Анне Вески вынуждена сдавать свою квартиру в центре Таллина из-за финансового краха, который не обошел стороной многих звезд российского шоу-бизнеса и ближайшего зарубежья во время пандемии.



Жилье певицы расположено в Кадриорге – исторической части столицы Эстонии. В трехкомнатной квартире площадью 93 кв. м есть вполне просторная гостиная с открытой кухней. А еще арендаторы могут рассчитывать на большую гардеробную и домашнюю сауну.

Стоимость месячного проживания обходится в €1200 – чуть больше 100 тыс. рублей. За коммунальные услуги придется отдать примерно €80. В зимнее время тариф выше в два раза, сообщает StarHit.

Как отмечает источник, у артистки есть еще частный дом в Таллине и участок у Чудского озера. Вполне вероятно, что содержать многочисленную недвижимость нелегко, поэтому певица решила сдавать квартиру.

Анне Вески находится в счастливом и крепком браке с Бенно Бельчиковым уже 37 лет. Как отмечает издание, первый супруг артистки был настоящим тираном, но в конце концов она обрела свое счастье. Ее дочь Керли от первого брака не сразу приняла нового папу, однако в этом помогла уже ее сводная сестра – Бригита. Сейчас у певицы есть внуки.

Ранее стало известно, что сын Олега Газманова остался во время пандемии без работы. Однако музыкант смог найти выход – теперь он зарабатывает деньги, поздравляя желающих именинников. Родион отправляет трогательные онлайн-послания за несколько тысяч рублей каждое.