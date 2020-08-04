Как отмечает источник, положение в театре катастрофическое

Российский актер театра и кино Кирилл Сафонов больше не желает играть с Чулпан Хаматовой в спектакле "Двое на качелях". Как пишут СМИ, артист настаивает на возвращении в постановку Кристины Орбакайте, которая до сих пор находится в Соединенных Штатах. Когда она вернется в Россию, не известно.

В конце прошлой недели артист Сергей Гармаш заявил на закрытом сборе в московском "Современнике", что ситуация в театре на грани катастрофы. По мнению актера, виной тому новое начальство, которое основало тоталитарный строй: единственно верное мнение – то, которое высказывает худрук, а с позицией артистов можно не считаться, сообщает сайт "Комсомольская правда". В письме к коллегам Гармаш отметил, что действующий художественный руководитель Виктор Рыжаков делает все, чтобы развалить и уничтожить театр, передает телеканал "360".

Впрочем, сложно понять и оценить происходящее в "Современнике". Пока что труппа ждет, что будет дальше. Однако в реальности театр переживает культурное бедствие. Рыжаков решил убрать из репертуара спектакль "Шагает солнце по бульварам", посвященный основателям "Современника" из 1960-х. Судьба остальных постановок тоже незавидна: Ефремов под арестом, Гармаш ушел. К началу театрального сезона в "Современнике", возможно, будет некому играть.

Ранее стало известно о доходах Сергея Гармаша. СМИ выяснили, что он вполне прилично зарабатывает не только на спектаклях. Лишь за последнее пятилетие актер получил почти 100 млн рублей на сторонней деятельности. Несколько лет назад он оформил ИП, чтобы легализовать свои доходы от рекламы, выступлений и других видов творческой деятельности.