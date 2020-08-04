Водонаева показалась без нижнего белья

Водонаева показалась без нижнего белья
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" пожаловалась, что не может дождаться открытия границ

Алена Водонаева рассказала на своей странице в "Инстаграм", что сдала тест на коронавирусную инфекцию. К счастью, результат оказался отрицательный. Телеведущая заявила, что продолжает носить маску в общественных местах – антител у нее пока что нет. Правда, слова о столь сознательной гражданской позиции известная брюнетка приправила фотографией, где у нее нет ни маски, ни нижнего белья.

Судя по фото, звезда "Дома-2" позирует в весьма откровенном наряде на крыше одной из московских высоток. Бывшая участница телестройки совершенно не стесняется оголять свою грудь. А в публикации продолжает рассуждать о медицинской маске.

"Надоело до чертей, если честно. Когда откроют границы, я пока не хочу никуда лететь из-за вируса. Ладно хоть в Инстаграме без маски. Все красиво. Все, как и должно быть в Инстаграме", – написала блогер (орфография и пунктуация сохранены).

Не так давно Алена Водонаева поведала о сокровенном: она призналась, что устала обманывать и оправдываться, поэтому решилась на подробности о личной жизни. И сообщила, что в отношениях с Антоном Коротковым забеременела, однако на трехнедельном сроке пара узнала, что беременность внематочная. Светская львица рассказала, как проснулась в палате и осознала, что больше не сможет испытать счастья материнства.

Егор МАЛКОВ

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страшненькая...
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