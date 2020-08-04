Одинокий Малахов столкнулся с Киркоровым на курорте в Греции

Одинокий Малахов столкнулся с Киркоровым на курорте в Греции
Филипп Киркоров и Андрей Малахов. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Как отмечает источник, поп-король приехал позавтракать в гостиницу, где обосновался телеведущий

Филипп Киркоров встретился на одном из курортов Греции с Андреем Малаховым. Как пишут СМИ, знаменитости оказались в одном месте совершенно случайно.

В настоящее время ведущий ток-шоу "Прямой эфир" проживает в отеле Elounda Mare Hotel. Именно туда прибыл поп-король, чтобы позавтракать. Как отмечает телеграм-канал "Только никому...", артист составил компанию "то ли охраннику, то ли доброму другу".

Позднее канал сообщил, что певец явился на трапезу вместе с Константином Кымыниным – загорелым мужчиной весьма крепкого телосложения, который является моделью, актером и режиссером мюзиклов, отмечает источник.

С кем путешествует шоумен, пока что не известно. Утром он сидел в гордом одиночестве.

Недавно промоутер Сергей Лавров сообщил, что коронавирус сильно ударил по кошельку Киркорова. Менеджер заявил, что большую часть заработанных денег звезды тратят на содержание своих сотрудников. В команде поп-короля больше 40 человек, и уволить их Филипп Бедросович не может.

Егор МАЛКОВ

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