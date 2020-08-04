Актриса сломала руку

У 62-летней Елены Кондулайнен новые проблемы со здоровьем. Теперь актриса сломала руку. Инцидент произошел в Боткинской больнице, куда звезду увезли из-за инсульта.

О неприятном событии рассказал один из работников Театра Луны, который следит за состоянием здоровья знаменитости и находится в постоянном контакте с медиками. По его словам, знаменитость хотела принять душ, но по пути запнулась, упала и получила перелом руки.

Сотрудник театра также сообщил, что у Кондулайнен полностью восстановилась речь, и звезда идет на поправку, сообщает "Комсомольская правда". Несколько дней назад актрису перевели из реанимации в обычную палату.

Народная артистка почувствовала недомогание 24 июля. В этот момент она проводила время в московском ресторане. Впоследствии стало известно, что у кинозвезды случился инсульт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о самочувствии Елены Кондулайнен. У актрисы, по сообщению СМИ, было обнаружено острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение мозга.