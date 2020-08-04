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Сегодня звезда эстрады Анастасия отмечает 55-летие. В этот день артистка откровенно рассказала о личной жизни и сложных отношениях с дочерью.
Любимица миллионов призналась, что практически не общается с наследницей Анной Минцковской. У знаменитости растет внук Арсений, которого она тоже видит очень редко.
"Да, мы отдалились друг от друга, у нее своя жизнь, у меня своя", – поделилась личными переживаниями артистка.
По словам певицы, причиной охлаждения отношений стала большая занятость дочери – та решила не связывать свою жизнь с эстрадой и стала адвокатом. Девушка все время проводит в делах, а также воспитывает сына. При этом с бабушкой Арсений виделся всего шесть раз.
Исполнительница известного хита "Губа не дура" также рассказала об отношениях с бывшим мужем – певцом Юлианом. По словам звезды, после разрыва они сумели сохранить общение ради работы – у артистов совместная творческая программа, пишет StarHit.
Напомним, Анастасия (полное имя Анастасия Минцковская) вышла замуж за Юлиана в марте 2019 года, однако
спустя год стало известно об их разрыве.
После объявления о разводе вокруг них не утихали
страсти. То певица жаловалась интимные проблемы супруга, то он говорил, что все
это вранье и театральная игра его бывшей жены.
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