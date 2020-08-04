Знаменитость видела сына своей наследницы всего несколько раз

Сегодня звезда эстрады Анастасия отмечает 55-летие. В этот день артистка откровенно рассказала о личной жизни и сложных отношениях с дочерью.

Любимица миллионов призналась, что практически не общается с наследницей Анной Минцковской. У знаменитости растет внук Арсений, которого она тоже видит очень редко.

"Да, мы отдалились друг от друга, у нее своя жизнь, у меня своя", – поделилась личными переживаниями артистка.

По словам певицы, причиной охлаждения отношений стала большая занятость дочери – та решила не связывать свою жизнь с эстрадой и стала адвокатом. Девушка все время проводит в делах, а также воспитывает сына. При этом с бабушкой Арсений виделся всего шесть раз.

Исполнительница известного хита "Губа не дура" также рассказала об отношениях с бывшим мужем – певцом Юлианом. По словам звезды, после разрыва они сумели сохранить общение ради работы – у артистов совместная творческая программа, пишет StarHit.

Напомним, Анастасия (полное имя Анастасия Минцковская) вышла замуж за Юлиана в марте 2019 года, однако спустя год стало известно об их разрыве. После объявления о разводе вокруг них не утихали страсти. То певица жаловалась интимные проблемы супруга, то он говорил, что все это вранье и театральная игра его бывшей жены.

