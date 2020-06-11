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“Стало тошнить от ее голоса”: Юлиан рассказал об интимной жизни с Анастасией

“Стало тошнить от ее голоса”: Юлиан рассказал об интимной жизни с Анастасией
Анастасия и Юлиан. Кадр youtube.com
Певец объяснил проблемы в браке

После объявления о разводе между Юлианом и Анастасией не утихают страсти. Ранее на интимные проблемы у супруга пожаловалась певица – мол, он не мог ее удовлетворить. Артист настаивает, что все это вранье и театральная игра его бывшей жены. 

После переезда в сельскую местность, рассказывает Юлиан, у них начались скандалы. Певец хотел вернуться обратно в большой город, а Анастасия всеми силами противилась этому. Он признается, что уже и не вспомнит, когда жена разговаривала с ним спокойным тоном. 

"Спустя пару месяцев совместной жизни меня стало тошнить от ее командного голоса, от бесконечных выкрутасов", – рассказывает он "Собеседнику". 

По его словам, из-за постоянных скандалов уделять время интимной жизни не получалось. 

Юлиан рассказывает, что не ожидал, что супруга будет настолько часто скандалить. Он вспоминает, что до него у Анастасии было восемь мужей – каждый из них, говорит певец, заслужил звание Героя России. 

"С ней ни один жить долго не сможет!", – заключает он.

Напомним, Юлиан и Анастасия заключили брак в прошлом году. До этого они долгое время были хорошими друзьями. Во время пандемии артисты решили разойтись.

Также в СМИ появилась информация, что певица Полина Гагарина разводится с мужем. Официальных заявлений на этот счет от супругов не поступало, однако в последнее время муж артистки Дмитрий Исхаков стал писать странные вещи в соцсетях. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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