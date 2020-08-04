Певица улетела отдыхать в солнечную Турцию

С 1 августа Турция открыла границы для российских туристов. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса сразу же полетели туда вместе с семьями на отдых. Вот и Анна Плетнева остановила свой выбор на культурной столице Турции: со вчерашнего дня певица покоряет пляжи Стамбула и не забывает радовать поклонников снимками в купальнике.

Сегодня на ее странице в "Инстаграм" появились кадры в бирюзовом бикини в белый горошек. На одном из снимков звезда лежит на песке, а в руках брюнетка держит коктейль.

"Загорела за 1 день..." – похвасталась Анна в подписи к публикации. (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Поклонники не оставили без внимания фигуру и выдающиеся формы 42-летней Плетневой. Их восхитило подкаченное тело и плоский животик матери трех детей. "Неприлично красива Дуся!", "Как девочка, Анечка!", "Вот это фигура", "Аня, фигура супер", "Красотка! Всем бы выглядеть так в 40+ лет", "Шикарная фигура", – написали подписчики в комментариях.

Напомним, что недавно Анна Плетнева поделилась "секретным видео": певица опубликовала ролик со своей свадьбы с бизнесменом Кириллом Сыровым.