"Хочется погулянушки": Пятросяна сняли со стаканом

"Хочется погулянушки": Пятросяна сняли со стаканом
Евгений Петросян. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористу пришлось по нраву сочетание "спирта и апельсина"

Многие до сих пор не могут в полной мере насладиться свободой после снятия ограничений, введенных в качестве мер по борьбе с COVID-19. Своими ощущениями решил поделиться  Евгений Петросян. Сегодня на своей странице в "Инстаграм" юморист выложил забавный кадр. 

На нем артист держит в руках ярко-оранжевый коктейль, который украшен веточкой мяты. Изначально можно подумать, что это просто свежевыжатый апельсиновый сок, но подпись к публикации сразу развеет все сомнения. 

"После удаленушки и диванушки хочется погулянушки! До чего же вкусно: спирт с апельсином!" 

– написал Петросян под фото.

 

 

В комментариях поклонники разделились на два лагеря: кто-то переживает за здоровье артиста, а кто-то пытается подшутить над ним.  "Петросяныч, вредно же..в вашем возрасте", "А почему гулянушки, без масушки и без перчатушек?", "Просто спирт ещё вкуснее", "Да конечно спирт с апельсином, не верю, вы такой удивительный человек и вдруг спирт, может быть текила с апельсином?", "Берегушки печенюшку", – написали подписчики. 

Напомним, что не так давно поклонников Петросяна взволновало состояние его здоровья. Артист "Кривого зеркала" много работает и слишком сильно похудел. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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