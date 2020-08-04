Юмористу пришлось по нраву сочетание "спирта и апельсина"

Многие до сих пор не могут в полной мере насладиться свободой после снятия ограничений, введенных в качестве мер по борьбе с COVID-19. Своими ощущениями решил поделиться Евгений Петросян. Сегодня на своей странице в "Инстаграм" юморист выложил забавный кадр.

На нем артист держит в руках ярко-оранжевый коктейль, который украшен веточкой мяты. Изначально можно подумать, что это просто свежевыжатый апельсиновый сок, но подпись к публикации сразу развеет все сомнения.

"После удаленушки и диванушки хочется погулянушки! До чего же вкусно: спирт с апельсином!"



– написал Петросян под фото.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря: кто-то переживает за здоровье артиста, а кто-то пытается подшутить над ним. "Петросяныч, вредно же..в вашем возрасте", "А почему гулянушки, без масушки и без перчатушек?", "Просто спирт ещё вкуснее", "Да конечно спирт с апельсином, не верю, вы такой удивительный человек и вдруг спирт, может быть текила с апельсином?", "Берегушки печенюшку", – написали подписчики.

Напомним, что не так давно поклонников Петросяна взволновало состояние его здоровья. Артист "Кривого зеркала" много работает и слишком сильно похудел.