"Срочно маску и перчатки": здоровье Петросяна взволновало народ

"Срочно маску и перчатки": здоровье Петросяна взволновало народ
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист "Кривого зеркала" усердно работает над новыми монологами

Евгений Петросян в последнее время много репетирует – юморист готовится к выходу своего шоу. Артист "Аншлага" поделился очередной фотографией процесса, чем вызвал беспокойство своих поклонников.

На снимке народный артист сидит в репетиционном зале за столом. На нем – темная рубашка в клетку с необычным принтом и солнцезащитные очки. Юморист поделился, что подготовка идет полным ходом, вопреки опасениям его друга. Петросян написал в "Инстаграм": нового материала так много, что он не помещается в голове.

В комментариях обрадовались предстоящим выступлениям звезды, однако некоторые испугались за здоровье юмориста. "Не уставайте сильно", "Почему одна рука в перчатке? а вдруг? Срочно маску и перчатки!" – пошутили некоторые подписчики, обратив внимание, что на одной из рук юмориста нет средства защиты.

"Очень хорошо выглядите!", "Ну вы прям красавчик, бейсболки не хватает", "Видно, что жизнь вас увлекает здорово", – похвалили цветущий вид Петросяна его поклонники. В Сети уже не в первый раз отмечают, что юморист заметно похудел и помолодел.

Ранее Евгений Петросян показал свое детское фото и рассказал, о чем мечтал в десять лет.

Карина СИРАЗОВА

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