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В Сети появился снимок, где Евгений Петросян позирует в совсем юном возрасте. Детской фотографией артист "Кривого зеркала" поделился в "Инстаграм".
Юморист опубликовал портретный кадр 1955 г. – тогда ему было всего десять лет. На фото юный артист позирует в меховой шапке и с завязанным на шее галстуком. Пионер Женя, как написал о себе сам Петросян, уже тогда мечтал о сцене: коллекционировал "всякие смешнульки" и показывал пантомимы гостям.
"Все тот же красавчик", "Яркие годы!", "Такой маленький и уже Петросян", "Прекрасно когда мечта воплощается в реальность", "Пионер Женя готовь веселить людей? Всегда готов!" – оценили архивный снимок подписчики Петросяна.
Недавно артист "Аншлага" поделился еще одной фотографией из прошлого. На ней Петросяну 22 года, к тому времени мечта юного юмориста уже сбылась – он начал выступать на сцене.
Сейчас Евгений Петросян готовится к выходу своего шоу и много репетирует. Подписчики звезды отметили, что юморист за последние месяцы сильно похудел.
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