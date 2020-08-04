Дочь Толкалиной попробовала себя в роли актрисы

Дочь Толкалиной попробовала себя в роли актрисы
Любовь Толкалина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/www.globallookpress.com
Наследница известных родителей снялась в кино вместе с матерью

Девятнадцатилетняя дочь Любови Толкалиной – Мария Михалкова-Кончаловская – дебютирует в кино. Наследница актрисы и Егора Кончаловского сыграла в фильме "Ключ времени".

Официальная премьера киноленты назначена на 6 августа, однако начинающей актрисе уже пророчат большое будущее. 

Мария исполнила одну из эпизодических ролей и сыграла гостью на балу ведьмы, уточняет издание "7дней". Это будет ее первая роль в кинематографе. Любови Толкалиной же предстоит исполнить роль ведьмы, которая устраивает шумные мероприятия и приглашает в гости других необычных персонажей. 

 

 

Напомним, что ранее Любовь Толкалина призналась, что для съемок в данном фильме ей пришлось подучить латынь, научиться падать с огромной высоты и даже лететь.

Напомним, что недавно известная актриса решила "похулиганить" и снялась в образе русалочки. Любовь поделилась в "Инстаграм" кадром, где она сидит у скал в "бикини" из ракушек. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Мероприятие переносили несколько раз

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей