Наследница известных родителей снялась в кино вместе с матерью

Девятнадцатилетняя дочь Любови Толкалиной – Мария Михалкова-Кончаловская – дебютирует в кино. Наследница актрисы и Егора Кончаловского сыграла в фильме "Ключ времени".

Официальная премьера киноленты назначена на 6 августа, однако начинающей актрисе уже пророчат большое будущее.

Мария исполнила одну из эпизодических ролей и сыграла гостью на балу ведьмы, уточняет издание "7дней". Это будет ее первая роль в кинематографе. Любови Толкалиной же предстоит исполнить роль ведьмы, которая устраивает шумные мероприятия и приглашает в гости других необычных персонажей.

Напомним, что ранее Любовь Толкалина призналась, что для съемок в данном фильме ей пришлось подучить латынь, научиться падать с огромной высоты и даже лететь.

Напомним, что недавно известная актриса решила "похулиганить" и снялась в образе русалочки. Любовь поделилась в "Инстаграм" кадром, где она сидит у скал в "бикини" из ракушек.