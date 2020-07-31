Решила похулиганить: Толкалина снялась в "бикини" из ракушек

Решила похулиганить: Толкалина снялась в "бикини" из ракушек
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba/
Актриса прошлась по популярному туристическому маршруту без купальника

Любовь Толкалина уже несколько дней отдыхает в Крыму. За это время звезда успела посетить поселок Гаспра и побывать на Царской тропе в Ялте. Именно на этом популярном среди туристов маршруте артистка примерила образ русалочки, прикрыв грудь ракушками вместо купальника. Фотографиями Толкалина поделилась в "Инстаграм".

Актриса, которая появилась в кадре без одежды, с одной лишь накидкой на бедрах, написала, что они с фотографом забрались в камни на тропе, чтобы "похулиганить". Толкалина также призналась, что "Русалочка" – ее любимая сказка. Вероятно, именно этим произведением и вдохновилась звезда при выборе такого необычного "костюма".

"Очень оригинальный купальник!", "Любовь, у вас такие необычные кадры! Умница!", "Как все гармонично выглядит", "Шикарная", "Настоящая русалка", "Не пошло, а очень красиво",

– не сдержались подписчики бывшей жены Егора Кончаловского (орфография и пунктуация сохранены). Всего за два часа после публикации снимки актрисы набрали больше 27,5 тыс. лайков и более 1,2 тыс. комментариев.

При этом Толкалина нередко показывает необычные фотографии, снова и снова удивляя аудиторию. Так, актриса уже снималась полностью обнаженной на пляже, а недавно показалась в ярком гриме с белыми линзами.

Ранее стало известно о том, что в семье Толкалиной должно было произойти радостное событие – свадьба единственной дочери. Однако торжество по некоторым причинам пришлось отложить.

Карина СИРАЗОВА

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