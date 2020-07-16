Толкалина с безумными глазами напугала публику

Толкалина с безумными глазами напугала публику
Любовь Толкалина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/www.globallookpress.com
Актриса предстала в неожиданном образе

Любовь Толкалина напугала подписчиков своей новой фотографией. На снимке актриса с огромными безумными глазами и черным макияжем как будто кричит. Как оказалось, внешность звезды изменили с помощью грима ради нового фильма.

Фотографию со съемок Толкалина опубликовала в "Инстаграм", где пользователи сразу же начали обсуждать образ звезды. Публика признается, что испугалась при виде артистки. Кто-то, наоборот отметил, что артистка выглядит привлекательно в любой ситуации.

"Люба, зачем же так пугать?", "Ой, мамочки, так устрашающе", "Вот она, настоящая природная красота", "Ужасный ужас", "Люба, вы ли это? Не узнаю вас в гриме", "Очень страшно", "А все равно красивая", "Супер", "Жуть", - высказались в интернете.

После окончания карантина в жизни Любовь Толкалиной произошли сразу несколько событий. На экраны скоро выйдет новый фильм с ее участием, ради которого она так преобразилась. Также не обошлось без перемен в личной жизни красавицы. Она рассталась со своим возлюбленным из Англии – пара не смогла сохранить отношения на расстоянии.

Ранее "Утро.ру" публиковало фото дочери Толкалиной и Кончаловского. 

Дарья ПЕТРОВА

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