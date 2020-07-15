Артистка больше не может строить отношения на расстоянии

Любовь Толкалина призналась, что ее связь с британским композитором Саймоном Бассом разорвана. Она рассказала, что за период самоизоляции смогла взвесить все "за" и "против" и решила уйти от зарубежного музыканта.

Когда страна была фактически закрыта на карантин, знаменитость уехала к своим родителям в деревню. Там кинозвезда поняла, что не хочет жить в другом государстве, а поддерживать отношения на расстоянии не сможет.

Любовь призналась, что раздумывала над тем, чтобы создать в Великобритании небольшой русский театр. Но теперь осознала, что не хочет оставлять свою команду, и приняла решение не уезжать из России, сообщает издание "7 дней".

По мнению Толкалиной, именно самоизоляция помогла ей разобраться в личной жизни и стала своего рода проверкой отношений с британским музыкантом.

"Карантин все расставил по местам", – откровенничает актриса.

Напомним, вокруг личной жизни Толкалиной ходило немало слухов, которые подогревала сама актриса. Так, весной этого года она заявила, что уже вышла замуж