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Любовь Толкалина призналась, что ее связь с британским композитором Саймоном Бассом разорвана. Она рассказала, что за период самоизоляции смогла взвесить все "за" и "против" и решила уйти от зарубежного музыканта.
Когда страна была фактически закрыта на карантин, знаменитость уехала к своим родителям в деревню. Там кинозвезда поняла, что не хочет жить в другом государстве, а поддерживать отношения на расстоянии не сможет.
Любовь призналась, что раздумывала над тем, чтобы создать в Великобритании небольшой русский театр. Но теперь осознала, что не хочет оставлять свою команду, и приняла решение не уезжать из России, сообщает издание "7 дней".
По мнению Толкалиной, именно самоизоляция помогла ей разобраться в личной жизни и стала своего рода проверкой отношений с британским музыкантом.
"Карантин все расставил по местам", – откровенничает актриса.
Напомним, вокруг личной жизни Толкалиной ходило немало слухов, которые подогревала сама актриса. Так, весной этого года она заявила, что уже вышла замуж
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